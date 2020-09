BC da Rússia mantém juro básico em 4,25%, deixando porta aberta para novos cortes

O Banco Central da Rússia decidiu nesta sexta-feira (18) manter sua principal taxa de juros em 4,25%, após reduzi-la a mínimas recordes por três vezes consecutivas, com o argumento de que a inflação doméstica superou um pouco as expectativas nos últimos meses em meio à recuperação que se segue ao choque do coronavírus - e de que o rublo russo tem se enfraquecido ante o dólar.



Em comunicado, porém, o BC russo alertou que riscos desinflacionários prevalecem no médio prazo, uma vez que o ritmo de retomadas das economias global e russa irá desacelerar.



A autoridade monetária prevê que a inflação na Rússia ficará entre 3,7% e 4,2% em 2020 e na faixa de 3,5% a 4% em 2021, antes de se estabilizar em torno de 4%, que corresponde a sua meta oficial.



O BC russo disse ainda que considerará a "necessidade de mais reduções da taxa básica em suas próximas reuniões". O próximo encontro está marcado para 23 de outubro.