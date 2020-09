B3 confirma acordo com CVM no valor de R$ 7 milhões e encerramento de processo

A B3 confirmou a informação divulgada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, de que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aceitou acordo no valor de R$ 7 milhões para encerrar processo envolvendo a B3 e dois de seus executivos. O acordo foi feito em meio ao entendimento da CVM de que a B3 teria descumprido, no período de maio de 2013 a janeiro de 2019, obrigações regulatórias relativas à apuração de limites de posição de derivativos quando detidas por grupos de investidores atuando em conjunto e pela não aplicação de medidas de desconcentração. Segundo a B3, um plano de ação foi feito e aprovado pela CVM assim que o problema foi conhecido. Sendo assim, o acordo não implica assunção de culpa ou julgamento da conduta.