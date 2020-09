O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a repórteres nesta quinta-feira (17) que o governo conversou com as companhias americanas Oracle e Walmart sobre a negociação em torno das operações do TikTok no país. "Eu acho que a Microsoft ainda está envolvida", declarou, em referência às tratativas com a controladora do aplicativo, a chinesa ByteDance. Fonte: Dow Jones Newswires.