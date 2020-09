Costa, sobre prorrogação de desoneração: posição é defender veto do presidente

O secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, disse que o governo vai defender o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para alguns setores da economia. De acordo com o secretário, a intenção do governo é que o assunto seja discutido de forma ampla na reforma tributária.



O secretário disse ainda que a prorrogação da desoneração seria inconstitucional porque não há recursos previstos no orçamento. Costa substituiu o ministro da Economia, Paulo Guedes, em evento virtual organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Estava prevista a participação do ministro, mas ele cancelou a presença - o motivo ainda não foi esclarecido pela assessoria.