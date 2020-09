Para secretário, Brasil é um dos países menos afetados por pandemia na economia

O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, disse nesta quinta-feira, 17, que o Brasil é um dos países menos afetados do ponto de vista econômico. "Do ponto de vista econômico, o Brasil venceu essa crise, apesar de ter saído machucado", afirmou, em referência ao impacto da pandemia na saúde e nas vítimas.



Segundo o secretário, a economia "já voltou em V", sobretudo a indústria.



Ele disse que o setor de máquinas e equipamentos é um dos que já recuperaram as perdas e podem até ter crescimento.



Ranking Doing Business



O secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade afirmou que a medida provisória para melhoria do ambiente de negócios, que vem sendo preparada pelo governo, tem o potencial de melhorar em 50 posições a colocação do Brasil no ranking Doing Business, do Banco Mundial.



O Brasil está na 124º do ranking, que mostra a facilidade - ou dificuldade - para as empresas fazerem negócio.



Garantias de Crédito



O secretário disse ainda que o governo pretende implementar até o primeiro semestre de 2021 um Sistema Nacional de Garantias de Crédito, para aumentar a concessão de financiamentos para os empresários. "No sistema, a garantia é da empresa e não do banco. Em posse dessa garantia, o empresário vai buscar a instituição com melhores condições", completou.



Construção civil



De acordo com Costa, o governo também está preparando um "grande choque" para o setor de construção civil, em parceria com associações do setor. Ele não deu detalhes do plano.



Costa substituiu o ministro da Economia, Paulo Guedes, em evento virtual organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Estava prevista a participação do ministro, mas ele cancelou a presença - o motivo ainda não foi esclarecido pela assessoria.