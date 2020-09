Casa Branca pede estímulos do Congresso para pequenos negócios nos EUA

"Um estímulo do Congresso aos pequenos negócios seria ainda melhor" para a recuperação econômica, afirmou o conselheiro econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, nesta quinta-feira. Em entrevista à Fox Business, o conselheiro focou nas menores empresas e na "assistência para a reabertura de escolas, que é vital", no destino da possível liberação de verbas pelo Legislativo.



O Programa de Proteção à Folha de Pagamentos (PPP, na sigla em inglês) deve ser "estendido", na visão do conselheiro.



Kudlow afirmou que a economia está mostrando uma recuperação sustentável em V, e reafirmou a estimativa de crescimento de 20% no segundo semestre de 2020.



O conselheiro elogiou o Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que estaria agindo em prol do aumento do emprego, "que traz prosperidade, não inflação", citando que o próprio Fed tem contestado os preceitos da Curva de Philips.



Sobre o TikTok e a possível aquisição, o conselheiro afirmou que "Trump está observando todas as opções, com foco na segurança".