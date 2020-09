BC diz querer garantir que digitalização ocorra mais cedo e com segurança

O diretor de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central, João Manoel Pinho de Mello, afirmou nesta quinta-feira que a autarquia busca garantir no Brasil que o processo de digitalização ocorra "mais cedo do que mais tarde e com segurança". Segundo ele, as mudanças trazidas pela Agenda BC# não têm volta.



Em participação em live promovida pelo BTG Pactual e pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), Pinho de Mello também fez um histórico dos avanços da agenda do BC nos últimos anos e afirmou que o celular "muda o jogo" no sistema financeiro.