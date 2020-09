EUA dizem que aéreas devem ser ajudadas e relatam avanços em impasse fiscal

O chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, disse nesta quinta-feira que as companhias áreas devem ser ajudadas em meio à crise da covid-19. "Demitir trabalhadores neste momento não é o que devemos fazer", afirmou, em entrevista à Fox News.



Meadows ainda relatou avanços nas negociações entre democratas e republicanos por um novo pacote fiscal nos EUA.



Sobre qual proposta o presidente Donald Trump apoiaria, o chefe de gabinete disse que "depende de quais são as prioridades", indicando que o líder da Casa Branca está disposto a endossar o pacote de US$ 1,5 trilhão, mas com ressalvas.