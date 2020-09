FGV: IPC-S acelera em 6 de 7 capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de setembro

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou em seis das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) na segunda quadrissemana de setembro. No período, o IPC-S registrou alta de 0,58%, subida de 0,10 ponto porcentual ante a ocorrida na quadrissemana anterior.



Houve aceleração no índice em Brasília (0,58% para 0,71%), Belo Horizonte (0,47% para 0,53%), Recife (0,51% para 0,62%), Rio de Janeiro (0,30% para 0,44%), Porto Alegre (0,40% para 0,49%) e São Paulo (0,68% para 0,80%). A única capital cujo IPC-S desacelerou foi Salvador (0,10% para 0,05%).



A FGV revisou a projeção do IPC-S para setembro, de alta de 0,40% para 0,70%. Em agosto, o indicador subiu 0,53%.