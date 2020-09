Fed prevê taxa de desemprego menor nos EUA neste ano, em 7,6%, e em 5,5% em 2021

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) espera cenário mais otimista para o mercado de trabalho dos Estados Unidos, em comparação com as projeções de junho da instituição. De acordo com as previsões atualizadas, divulgadas nesta quarta-feira, 16, a taxa de desemprego deve ficar em 7,6% em 2020, quando em junho a expectativa era de 9,3%.



Para 2021, a previsão em junho era de 6,5%, mas agora está em 5,5%. Para 2022, ela passou de 5,5% para 4,6%. Em 2023, a projeção está em 4,0%. No longo prazo, a mediana das expectativas é de taxa de desemprego de 4,1%.