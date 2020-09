COVID-19: 40% das empresas brasileiras ainda sentem impactos da pandemia

Entre 3,2 milhões de empresas em funcionamento no Brasil, 38,6% ainda tinham suas atividades afetadas negativamente pela pandemia de COVID-19 na primeira quinzena de agosto. Nesse período, a maior parte das cidades já sinalizavam ou iniciavam a flexibilização das atividades econômicas. Para 33,9%, o efeito foi pequeno ou inexistente e 27,5% acusaram efeito positivo.





Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (), que divulgou na manhã desta terça-feira (15) os resultados da pesquisa, que mede os efeitos da pandemia nos negócios brasileiros. A pesquisa tem como referência a comparação entre os 15 primeiros dias de agosto em relação ao mesmo período de julho.

A percepção de impacto negativo é maior entre as empresas de pequeno porte, de até 49 funcionários (38,8%). Nas intermediárias (de 50 a 499 funcionários), é de 28,4%, e nas de maior porte (acima de 500 empregados), de 25,5%. Entre as intermediárias e de maior porte, 44,7% e 46,6%, respectivamente, sinalizaram maior incidência de efeitos pequenos ou inexistentes na quinzena.

“A cada quinzena aumenta a percepção de efeitos pequenos ou inexistentes ou positivos entre as empresas de maior porte”, destaca Flávio Magheli, coordenador de Pesquisas Conjunturais em Empresas do IBGE. Ele explica que a Pulso Empresa é uma pesquisa conjuntural de percepção empresarial, que complementa o entendimento das outras pesquisas conjunturais responsáveis por investigarem mensalmente dados quantitativos do desempenho das empresas. Já a Pulso aborda temas que não são tratados nas pesquisas conjunturais mensais.

“Neste quinto ciclo, relativo à primeira quinzena de agosto, percebemos a manutenção dos efeitos negativos para 38,6% das empresas, com destaque para as de pequeno porte, que permanecem com os maiores impactos. Por setores, o comércio varejista e a atividade de construção são os mais afetados na quinzena. Dentre as regiões, o Nordeste destaca-se com 52% de efeitos positivos relacionados às medidas de flexibilização do isolamento. Já em relação às vendas, a percepção de redução atinge 36,1% das empresas, afetando principalmente o comércio varejista”, resume Magheli.

Por regiões, os efeitos negativos incidiram em 41,9% nas empresas no Norte; 43,6% no Sudeste; 39,9% no Sul; 39,8% no Centro-Oeste; e 20,4% no Nordeste. Os setores de construção (47,9%) e comércio (46,3%) foram os que demonstraram maiores incidências de efeitos negativos na quinzena.



Já no setor industrial, 38,9% relataram impactos pequenos ou inexistentes. E no de serviços, a incidência foi de 41,9%, com destaque para os segmentos de informação e comunicação (61,5%) e serviços profissionais e administrativos (45,6%).

A percepção de queda nas vendas ou serviços comercializados em decorrência da pandemia foi sentida por 36,1% das empresas. Outros 33,6% disseram que o efeito foi pequeno ou inexistente e 30,3% afirmaram aumento nas vendas com a pandemia.

Ouvidos sobre diminuição de vendas, os empreendimentos na Região Sudeste foram os que mais sentiram efeito, 40,7%. No Centro-Oeste esse percentual ficou em 39,8% e no Norte, 38,3%. Na Região Sul, 46,2% das empresas sinalizaram que os efeitos foram pequenos ou inexistentes no período. Somente o Nordeste, com 48,7% das empresas pesquisadas, demonstrou aumento nas vendas.



O comércio sentiu mais a redução das vendas: 44,5% registraram queda, destacando-se segmentos do comércio varejista (48,9%) seguido do comércio de veículos, peças e motocicletas (43,7%). Entretanto, entre as empresas de serviços, 41,% apontaram pequenos efeitos ou nenhuma incidência de queda nas vendas, seguidas de 39,4% da indústria e 45,2% de construção.

Entre as empresas de grande porte, 80,4% sinalizaram efeito nulo ou de aumento nas vendas, enquanto 16,8% perceberam diminuição, enquanto nas empresas de menor porte, 63,7% sinalizaram efeito nulo ou de aumento nas vendas enquanto 36,3% registraram diminuição. Não tiveram alteração significativa quanto à capacidade de fabricar produtos ou atender clientes, na primeira quinzena de agosto, 48,8% das empresas em funcionamento, 33,7% tiveram dificuldades e 17,4%, facilidades. Já 47,6% tiveram dificuldades no acesso aos seus fornecedores e 42,4% não perceberam alteração.

Aquelas que mantiveram funcionando nos primeiros quinze dias de agosto 44,9% tiveram dificuldades em realizar pagamentos de rotina no período. 49,7% consideraram que não houve alteração significativa.

Empregos

Quanto ao pessoal ocupado, a pesquisa mostra que nove em cada dez empresas em funcionamento (86,4% ou 2,7 milhões) mantiveram o número de funcionários na primeira quinzena de agosto em relação à quinzena anterior. Mas 8,7% (277 mil empresas) indicaram redução no quadro, sendo que 146 mil (52,6%) diminuíram em até 25% seu pessoal, com destaque para as empresas de menor porte, onde 140 mil (51,6%) reduziram nessa faixa de corte.

Para atenuar os efeitos da pandemia, mantiveram-se as ações de prevenção e manutenção de medidas extras de higiene, adotadas por cerca de 92,9% das empresas. Foram 32,3% as que mantiveram o trabalho domiciliar (teletrabalho, trabalho remoto e trabalho à distância) e 15,3% anteciparam férias dos funcionários.

O método de entrega de produtos ou serviços foi alterado por 30,6% das empresas, enquanto 13,2% lançaram ou passaram a comercializar novos produtos ou serviços. Estima-se, ainda, que 32% das empresas adiaram o pagamento de impostos e 10,9% conseguiram uma linha de crédito emergencial para o pagamento da folha salarial.

Em relação a apoio do governo, cerca de 23% das empresas sentiram-se apoiadas pela autoridade governamental. Entre as que adiaram o pagamento de impostos, esse percentual foi de 44,5% e entre as que conseguiram linhas de crédito para o pagamento da folha salarial, 62,4%.