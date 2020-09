Consumidor nos EUA mostra pessimismo um pouco menor com situação financeira

O Centro para Dados Microeconômicos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York divulgou uma pesquisa de expectativas dos consumidores, a qual mostra um recuo no pessimismo sobre a situação financeira das pessoas nos Estados Unidos. As expectativas para o mercado de trabalho e a renda das famílias, porém, continuam fracas, em comparação com o período anterior à pandemia da covid-19.



Em comunicado, o Fed NY comenta que a mediana das expectativas de inflação aumentou tanto no curto quanto no médio prazos, enquanto a incerteza e as visões divergentes sobre a inflação futura prosseguem em nível elevado.



A mediana das expectativas de inflação aumentou 0,1 ponto porcentual em agosto, para 3,0% no horizonte de um ano, e avançou 0,3 ponto porcentual, para 3,0%, no horizonte de três anos. A alta foi puxada sobretudo pelas pessoas acima de 40 anos, diz a pesquisa.



Outro ponto citado na pesquisa é que a percepção sobre o risco de perder o emprego nos próximos 12 meses aumentou pelo segundo mês consecutivo, de 16,0% em julho para 18,0% em agosto, bem acima da marca de 13,8% de fevereiro.