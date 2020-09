Opep prevê oferta de petróleo por Brasil em 2020 em 3,78 milhões de bpd

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) previu nesta segunda-feira, 14, que a produção da commodity pelo Brasil será de 3,78 milhões de barris por dia (bpd) em 2020 e de 3,92 milhões de bpd no ano que vem. Os dados foram atualizados nesta segunda-feira, 14, pela entidade que tem sede em Viena, por meio de seu relatório mensal.



De acordo com o documento, a atividade doméstica de petróleo bruto em julho voltou ao nível de novembro de 2019, principalmente devido ao crescimento da produção recorde de 100 mil bpd na comparação mensal no campo de Búzios, para uma média de 610 mil bpd.



Além disso, a Opep citou que a Petrobras já havia iniciado a produção do campo de Atapu, no dia 25.



"De acordo com dados oficiais, a produção total de líquidos, incluindo biocombustíveis, aumentou 60 mil bpd, para uma média de 3,82 milhões de bpd em julho", trouxe o relatório.