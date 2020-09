Petz estreia na Bolsa com cachorro como protagonista e ações em alta

Na cerimônia virtual de comemoração da estreia, o protagonista foi o cachorro Wolke (foto: Petz/Divulgação)

Primeira varejista especializada em produtos para animais de estimação na Bolsa, achegou nesta sexta-feira, 11, à B3 depois de realizar a maior oferta inicial de ações deste ano no País, que somou R$ 3,03 bilhões. Na cerimônia virtual de comemoração da estreia, oA ação abriu o pregão com alta de 3,85% e chegou a subir 9%.O setor do varejo vem se destacando no volume de captação na Bolsa de Valores neste ano. A fila é grande para novas operações. Devem estrear nas próximas semanas o, dentre outras."Prometo honrar as melhores histórias do varejo brasileiro, com governança corporativa e que entrega os desafios", disse no evento o presidente e fundador da Petz, Sergio Zimerman.Com a oferta, ele volta a ser o maior acionista da empresa, com 35% de participação. Grande parte da oferta foi para o fundo de private equity norte-americano Warburg Pincus, que deixou o controle da companhia para ser sócio minoritário, com 5% do capital.Os R$ 336,7 milhões que vão para o caixa da empresa com a oferta serão destinados para a abertura de lojas e de hospitais veterinários e tecnologia digital. Hoje, a empresa tem 110 lojas, em 13 Estados.A demanda superou a oferta em seis vezes, segundo fontes. Mesmo assim, a ação não ficou no topo da faixa, com investidores acreditando que os múltiplos de venda estavam elevados.A empresa foi apresentada como uma espécie de Magazine Luiza, dada sua forte presença online, e com uma pegada de consolidação, tal qual a história da Raia Drogasil, disse uma fonte.No primeiro semestre, o lucro líquido da Petz foi de R$ 22,1 milhões, ante R$ 3,1 milhões em igual intervalo do ano passado.A geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), ainda na primeira metade de 2020, foi de R$ 123,6 milhões, contra R$ 77,6 milhões um ano antes. Já a receita líquida subiu 36% em um ano, para R$ 617,3 milhões de janeiro a junho.Os bancos coordenadores da oferta foram o Itaú BBA, Bank of America, Santander, JPMorgan e BTG Pactual.