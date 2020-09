União deposita quarta parcela de R$ 15 bi do auxílio a Estados e municípios

O Tesouro Nacional depositou nesta sexta-feira, 11, a quarta e última parcela de R$ 15,037 bilhões do auxílio financeiro a Estados e municípios para o enfrentamento da pandemia de covid-19. A ajuda total da União superou os R$ 60 bilhões entre junho e setembro deste ano.



Do volume total das transferências, R$ 10 bilhões devem ser aplicados por governadores e prefeitos necessariamente em ações de Saúde e Assistência Social.



Dos R$ 50 bilhões restantes, R$ 30 bilhões foram destinados aos Estados e R$ 20 bilhões para os municípios para aplicações em outras áreas. Os recursos não podem ser usados para a concessão de reajustes salariais aos servidores.



Além da transferência direta de recursos, o programa de socorro possibilitou a negociação de empréstimos e a suspensão de parcelas das dívidas dos governos regionais com a União em um valor estimado em R$ 65 bilhões.