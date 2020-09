Para Casa Branca, recuperação não depende de nova rodada de estímulos fiscais

O diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, afirmou que não acredita que a recuperação da economia dos Estados Unidos depende de uma nova rodada de estímulos fiscais, mas que sabe que uma legislação poderia acelerar a retomada. "Não entendo a lógica por trás de não aprová-la", disse nesta sexta-feira, em entrevista à Fox Bussiness, um dia após democratas no Senado rejeitarem uma proposta republicana.



Kudlow criticou a oposição por não concordar com pontos importantes, entre eles recursos para escolas e pequenas empresas.



O diretor acrescentou que há evidências de que o Produto Interno Bruto (PIB) americano pode crescer em ritmo mais forte que o esperado no terceiro trimestre.



Para ele, a melhora recente no mercado de trabalho deve continuar em médio prazo, sobretudo com o avanço da demanda. "Estamos em uma situação de recuperação em V", destacou.