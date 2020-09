Governo poderia ter ouvido melhor setor para equilíbrio do estoque, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que o governo federal poderia ter ouvido melhor o setor produtivo de arroz para promover o equilíbrio de estoque e evitar a alta do preço dos produtos nos supermercados. Segundo Doria, em 2020 o estoque regulador do governo federal para o arroz teve o segundo pior registro em duas décadas.



"A inflação do arroz não foi causada pela pandemia. A produção não parou no Brasil nem em São Paulo", disse o governador.



Doria reafirmou que a Fundação Procon-SP, de defesa dos direitos do consumidor, passará a fiscalizar a partir da próxima segunda-feira, 14, a alta súbita e expressiva do preço dos alimentos da cesta básica.



"Não vamos fazer controle ou tabelamento de preços. Somo um governo liberal e respeitamos a variação de preços em função das regras de mercado", disse o governador sobre a atuação do órgão.