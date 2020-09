Resposta coordenada europeia continua a ser necessária ante crise, diz BC francês

Presidente do Banco Central da França, François Villeroy de Galhau argumentou nesta sexta-feira que uma resposta coordenada em nível europeu continua a ser necessária, a fim de lidar com o choque da covid-19. Durante discurso em Berlim, ele qualificou os últimos meses como um verdadeiro "teste de estresse" para o projeto europeu, com expectativa de contração econômica de 8% em 2020 na zona do euro, segundo o Banco Central Europeu (BCE).



Também membro do conselho do BCE, Galhau lembrou que as projeções do banco central são agora "um pouco melhores" do que as de junho. Ele também notou que não há uma meta para o câmbio para o euro, mas que obviamente isso importa para a inflação, por isso seus impactos são monitorados.



O dirigente ainda destacou a importância do apoio fiscal, nesse contexto.