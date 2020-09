BCE: pandemia não minou dominância monetária na zona do euro, diz Isabel Schnabel

Integrante do conselho executivo do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel disse nesta sexta-feira que a pandemia do novo coronavírus não minou a dominância monetária na zona do euro, ao contrário do que acreditam alguns observadores. Schnabel, que falou em discurso durante painel do Eurofi Financial Forum em Berlim, a capital alemã, também afirmou que as ações do BCE continuam firmemente voltadas para seu mandato de garantir a estabilidade dos preços.



Schnabel, no entanto, não fez menção à recente tendência de fortalecimento do euro, que foi um dos principais assuntos ontem na coletiva de imprensa da presidente do BCE, Christine Lagarde, após a instituição deixar sua política monetária inalterada.