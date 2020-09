Para fugir dos aumentos dos preços, famílias mudam o cardápio

"Só vamos comer (arroz) porque vem na cesta básica" Laurilene de Castro, cuidadora (foto: Fotos: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

No carrinho de compras a cuidadora Laurilene de Castro, que foi ontem ao supermercado com o marido Carlos Alberto Moreno, havia apenas um pacote de arroz de 5 quilos. A quantidade é insuficiente, segundo o casal, para alimentar toda a família, incluindo seis filhos e outros quatro parentes. O consumo total costumar alcançar, em média, 25 kg do produto por mês. “É o que tem. Mesmo assim, esse pacote que estou levando não comprei. Veio na cesta básica que recebemos da prefeitura e é entregue aqui no supermercado. Só vamos comer (arroz) porque tem na cesta”, conta a consumidora.

O carro-chefe da refeição típica do brasileiro, na casa de Laurilene, tem sido substituído por macarrão e até angu. “Lá em casa, por enquanto, estamos mais na base do angu com verdura. Óleo, também reduzimos bastante. Hoje, estamos levando cinco latas. O normal são 10 para o mês”, contou a cuidadora à equipe do Estado de Minas.





"O jeito é comer mais macarrão, inventar uns pratos. A coisa está feia" Rosângela Maria, diarista

Na loja, onde o arroz era vendido pelo preço médio de R$ 22,90, a reportagem encontrou ao menos mais 8 famílias com estratégias semelhantes às de Laurilene e Carlos Alberto para se adaptarem à disparada dos preços dos alimentos, com a redução da oferta de itens cuja exportação aumentou, a exemplo do arroz. A inflação dos alimentos tem sido também motivada pelos reajustes do óleo de soja e do leite, entre outros itens. Para driblar os aumentos, o consumidor tem feito malabarismos, que vão da redução das compras dos produtos que mais encarecerem à substituição deles por opções que pressionam menos o orçamento familiar.



O arroz encareceu 19,25%, em média, de janeiro a agosto no país e 22,96% na Região Metropolitana de Belo Horizonte, de acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os reajustes estão totalmente descolados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo (IPCA), indicador da inflação oficial no país, que foi 0,70% na média nacional e 0,58% em BH e entorno, no mesmo período. Apenas em agosto, os gastos do consumidor com o óleo de soja subiram 9,48% no Brasil e 11,56% na Grande BH.



Os dois produtos são influenciados pelo crescimento das exportações, e a consequente redução da oferta no mercado brasileiro, fator de pressão nos preços no varejo. Na quarta-feira, o governo federal anunciou a isenção do Imposto de Importação sobre 400 mil toneladas de arroz estrangeiro, até dezembro, para tentar conter a alta dos preços no mercado interno, por meio da concorrência. A valorização do dólar, no entanto, que encarece os produtos importados, pode frustrar a iniciativa. O Ministério da Justiça notificou as redes de supermercados para explicarem a disparada dos preços dos alimentos. Como o EM mostrou, algumas redes de BH começaram a limitar a compra de arroz e óleo de soja por cliente.





"Compro menos no sacolão, e substituí a carne por torresmo" Renata Lopes, leiturista

A diarista Rosângela Maria manteve o arroz na lista de compras, mas diz que reduziu pela metade a quantidade de pacotes comprados pela metade. Produtos como óleo e feijão também sofreram cortes. “Imagine que eu não faço compras só para mim. Também ajudo a minha irmã, então são duas casas. O jeito é comer mais macarrão, inventar uns pratos. A coisa está feia”, comenta.

A solução encontrada pela leiturista Renata Lopes foi a redistribuição dos gastos com os alimentos. Para manter o arroz e o leite no carrinho, o jeito foi cortar nas verduras, frutas e carnes. “Eu tenho filhos, então não posso deixar de comprar leite. E nem tanto no arroz, pois, na minha casa, a gente gosta. Então eu reduzi onde foi possível. Compro menos coisas no sacolão, substituí a carne, que também está caríssima, por torresmo. E assim vamos levando até essa onda passar”, detalha a consumidora.



A auxiliar de professora Liliane Pinheiro optou por estratégia oposta: trocou o arroz por verduras e legumes. “Na minha casa, somos oito pessoas. O prato, ultimamente, está bem verde, cheio de salada. É bom que emagrece!”, brinca.



Mesmo com preços altos, há quem não abra mão da boa e velha dupla arroz com feijão no cardápio. É o caso de Simeri da Costa. A auxiliar de serviços gerais conta que não enxugou cardápio, mas teme ter que fazê-lo em breve. “Está tudo pela hora da morte. Antes, com R$ 282 eu pagava essa mesma compra que fiz hoje. Gastei mais de R$ 350. Espero que isso passe logo”, queixa-se.

Queda à vista? A boa notícia é que o preço do arroz deve cair em breve, de acordo com a Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais (Faemg). Segundo a entidade, os valores tendem a cair nos próximos dias, embora não devam retornar aos níveis anteriores à pandemia do novo coronavírus. “O preço elevado estimula o consumidor a trocar os produtos que estão mais caros por outros mais baratos. Com esse movimento, os preços tendem a baixar. É essa a lógica do efeito de substituição e da regulação natural de mercado. Outro ponto de destaque seria a expectativa em relação às safras que estão sendo plantadas por agora, especialmente em Minas. Caso ela seja alta, os preços devem baixar consideravelmente”, estima Caio Coimbra, presidente da Faemg.



O dirigente explica que a inflação dos alimentos foi causada sobretudo por dois fatores. Em primeiro lugar, o aumento do consumo, causada pelo isolamento social, que confinou as pessoas em casa. Depois, a exportações, fomentadas pelo dólar alto. “Com a pandemia, nós tivemos alguns problemas de insegurança alimentar em alguns países asiáticos, que começaram a consumir qualquer produto adquirido por meio da importação. Nos países que têm o arroz como um dos seus principais itens no prato, alguns tiveram problemas climáticos e, a partir daí, começaram a importar mais”, esclarece Coimbra.



Com o dólar alto e a demanda do mercado externo aquecida, o Brasil começou a exportar o grão. "Nós exportamos 582 mil toneladas de janeiro a julho de 2019 e quase o dobro no mesmo período de tempo deste ano. Isso, certamente, fez com que o produto ficasse mais caro para o consumidor final aqui no mercado interno”, destaca.

Bolsonaro descarta tabelamento

O presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) declarou, ontem, que não vai interferir nos preços do arroz. Segundo o presidente, o produto encareceu devido, entre outros fatores, a um prejuízo sofrido pelos produtores há, aproximadamente, 10 anos. A afirmação foi dada após o governo ter reduzido a zero o Imposto de Importação sobre 400 mil toneladas de arroz até dezembro, na tentativa de conter a disparada dos gastos do consumidor com o alimento no Brasil.



“Por que aumentou o preço do arroz? Tem mais ou menos 10 anos que os rizicultores têm prejuízo no arroz. Como faz? Posso dar uma canetada e dizer que está tabelado o preço do arroz? Não pode. Se mexe no mercado e fica pior? Eu não vou interferir no mercado, tem que valer a lei da oferta e procura”, afirmou o presidente durante sua live semanal pelas redes sociais.



Na quarta-feira, o Ministério da Justiça notificou os donos de supermercados pedindo explicações sobre os reajustes de preços dos alimentos da cesta básica. O argumento do presidente sobre perda financeira dos produtores de arroz é o mesmo defendido pelo presidente da Federação das Associações dos Arrozeiros (Federarroz), Alexandre Velho. “Os custos de produção do arroz ficam em torno de R$ 45 a R$ 50 a saca (de 50kg) e, em muitos momentos, o preço pago ao produtor foi de R$30 a R$35 reais”, disse o produtor em entrevista ao site de notícias Uol.



Bolsonaro também afirmou que o auxilio emergencial movimentou a economia e fez com que a demanda – e, consequentemente, o preço – do produto aumentasse. O presidente disse, ainda, que a alta do dólar torna o arroz brasileiro mais barato no exterior e incentiva as exportações, diminuindo a oferta do produto em território nacional.



Contra interferências

Depois da notificação dos supermercados e produtores cobrando explicações sobre a alta de preços pelo Ministério da Justiça, foi a vez de o Ministério da Economia pedir informações sobre o monitoramento do governo. A divulgação de ofício da pasta acabou provocando uma saia justa porque expôs a contrariedade da equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, com a forma como o processo de enfrentamento do problema de alta dos preços foi conduzido dentro do governo. No ofício, o secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade, Geanluca Lorenzon critica o controle de preços e alerta para o risco de impor o ônus aos agentes econômicos e acabar provocando o desabastecimento do produto e a busca do mercado informal por meio da intimidação. Assessores do ministro da Economia dizem que o ofício do subordinado não passou por ele.