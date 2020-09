BCE diz explorar benefícios e riscos de adoção de euro digital

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta quinta-feira que a instituição estuda inovações no sistema de pagamentos do bloco. "Estamos explorando benefícios e riscos de adoção de euro digital", disse, em conferência do Bundesbank, o banco central alemão, sobre serviços bancários e pagamentos.



Segundo a dirigente, o Eurossistema deve apresentar conclusões sobre o tema "nas próximas semanas".



De acordo com Lagarde, há duas grandes tendências no sistema de pagamentos do mundo: a mudança das preferências do consumidor e a competição entre os países para ter a dominância nessas transformações.



"A Europa ficou para trás nesta competição. A falta de integração de pagamentos na Europa significa que os fornecedores estrangeiros assumiram a liderança", alertou a banqueira central, citando riscos em torno de questões de soberania. "O apoio do Estado é essencial para que haja confiança nos pagamentos e no dinheiro", acrescentou.