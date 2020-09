Nos EUA, democratas impedem aprovação de pacote fiscal dos republicanos

Os democratas do Senado americano impediram que um pacote fiscal apresentado pelo Partido Republicano, de cerca de US$ 300 bilhões, avançasse nesta quinta-feira na Casa. A proposta obteve 52 votos a favor e 47 contra, mas eram necessários 60 votos para a aprovação.



O pacote previa benefícios de US$ 300 por semana para desempregados até dezembro, além de proteções legais para empresas e provedores da área de saúde, fundos para testes e vacinas contra a covid-19 e dinheiro para escolas e creches.



Os democratas defendiam um pacote mais robusto, em torno de US$ 3,5 trilhões, como o que foi aprovado na Câmara dos Representantes em maio.



A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, entretanto, chegou a sugerir um valor mais próximo de US$ 2 trilhões.