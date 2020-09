G-20 ressalta investimentos 'sem precedentes' na promoção do emprego

Após reunião virtual entre os ministros do Trabalho e Emprego do G-20, a declaração conjunta indicou "suportes sem precedentes para ajudar a recuperar os trabalhos, auxiliar aos jovens, em especial as mulheres". Em fala de Ahmed Alrajhi, ministro saudita de Recursos Humanos e Desenvolvimento Social, medidas de apoio à juventude foram destacadas como prioridades, com destaque para o incentivo ao estudo e à entrada no mercado de trabalho.



O ministro anunciou ainda o estabelecimento de uma rede internacional de troca de conhecimentos na área entre os membros do G-20.



"Com as medidas de proteção social acordadas, acreditamos que os empregos se recuperarão em breve", projetou o ministro, que por algumas vezes ressaltou os investimentos sem precedentes, citando o valor de US$ 11 trilhões dentro do grupo destinados ao setor. "A crise renovou o ímpeto para salvaguardar o mercado de trabalho e adotar medidas de proteção social", disse a declaração, após algumas vezes dimensionar o tamanho do impacto da pandemia nos empregos.



Outro marco foi o destaque aos mais vulneráveis, com o reforço constante de que a atenção está além das "fronteiras", e especial empenho para a promoção de emprego às mulheres.