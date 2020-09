Procon-SP irá agir a partir da próxima semana contra alta dos preços

O presidente da Fundação Procon - de defesa dos direitos do consumidor - em São Paulo, Fernando Capez, afirmou que a instituição irá agir a partir da próxima semana a respeito do aumento súbito e expressivo no preço de itens da alimentação básica.



"Sabemos que é uma questão macroeconômica, ligada à alta do dólar e a facilitação da exportação. Por um lado é bom para nossa balança comercial, mas o consumidor não tem nada a ver com isso e não pode ser prejudicado", afirmou Capez em vídeo compartilhado pelos canais da fundação.



Segundo Capez, será realizada nesta quinta-feira, 10, reunião com a Secretaria estadual da Agricultura, a Associação de Supermercados e produtores.



O encontro terá como foco discutir os preços de itens da alimentação básica como carne, leite, ovos, arroz, feijão e óleo.



Na quarta, 9, o governador do Estado, João Doria (PSDB), disse que o governo está preocupado com a questão dos preços de produtos da cesta básica e afirmou que havia solicitado a Capez a análise cuidadosa da questão.