PIB da Rússia tomba 8,0% no 2º trimestre na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia registrou tombo de 8,0% no segundo trimestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado, segundo leitura final do indicador publicada nesta quarta-feira pela agência oficial de estatísticas do país, a Rosstat.



O número, contudo, veio melhor que a leitura preliminar do indicador, que registrava queda de 8,5% no mesmo intervalo.