BC: PIX faz com que gestão do fluxo de caixa atinja novo patamar de eficiência

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quarta-feira, 9, que o PIX - plataforma brasileira de pagamentos instantâneos - permitirá que a gestão do fluxo de caixa pelas empresas atinja um "novo patamar de eficiência". O início do funcionamento do PIX está marcado para 16 de novembro.



"O PIX elimina todo um custo operacional que existe hoje", pontuou Campos Neto, durante abertura do evento virtual "Conexão PIX", promovido nesta data pelo BC.



Entre os fatores para redução de custos o presidente do BC citou a facilidade no recebimento de pagamentos e a baixa nos gastos com transporte e segurança de numerário. "Entendemos que os pequenos empresários serão muito beneficiados pelo PIX", disse.



O presidente do BC ressaltou ainda que o PIX é um dos principais projetos da autarquia. "As mudanças têm sido intensificadas pela pandemia. Os pagamentos digitais estão crescendo", lembrou.



De acordo com Campos Neto, o open banking - o sistema de compartilhamento de dados de clientes, também previsto para o fim deste ano - permitirá que o "mundo digital se conecte lá na frente".