Banco do Canadá mantém taxa básica de juros em 0,25%

O Banco do Canadá (BoC) decidiu nesta quarta-feira manter sua taxa básica de juros (overnight) em 0,25% ao ano. Em comunicado, o banco central canadense afirma esperar que a fase de recuperação econômica siga dependendo de suporte.



O BoC ainda pontua que irá continuar com seu programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês), que envolve a compra de ao menos 5 bilhões de dólares canadenses em títulos do governo por semana.



"A atividade econômica tem sido apoiada por programas do governo para substituir renda e subsidiar salários", afirmou o BoC.



O BC canadense avaliou que a recuperação no terceiro trimestre indica estar sendo melhor do que a antecipada em julho, e concluiu que "a política monetária está trabalhando para apoiar os gastos das famílias e o investimento empresarial, tornando os empréstimos mais acessíveis".