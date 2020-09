O número de postos de trabalho abertos nos Estados Unidos subiu de 6,001 milhões em junho para 6,618 milhões em julho, segundo o relatório Jolts divulgado nesta quarta-feira, 9, pelo Departamento do Trabalho do país. A abertura de vagas em julho foi consideravelmente menor que a registrada no mesmo mês de 2019, quando houve a criação de 7,236 milhões de postos.