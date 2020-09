A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou agosto com alta de 0,24%, ante um avanço de 0,36% em julho, informou nesta quarta-feira, 9, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 0,70%. Em 12 meses, o resultado foi de 2,44%, de acordo com o IBGE.