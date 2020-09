IPC-S desacelera em todas as 7 capitais na 1ª quadrissemana de setembro, diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) perdeu tração em todas as sete capitais acompanhadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) na primeira quadrissemana de setembro. No período, a inflação total medida pelo indicador desacelerou a 0,48%, ante 0,53% no fechamento de agosto.



Houve alívio na inflação medida em São Paulo (0,72% para 0,68%), Rio de Janeiro (0,37% para 0,30%), Salvador (0,15% para 0,10%), Brasília (0,67% para 0,58%), Belo Horizonte (0,55% para 0,47%), Recife (0,60% para 0,51%) e Porto Alegre (0,41% para 0,40%), segundo a FGV.