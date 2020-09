Para Casa Branca, economia dos EUA apresenta 'recuperação autossustentável'

O diretor do Conselho Nacional Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, afirmou que a economia dos Estados Unidos apresenta uma "recuperação autossustentável" da crise gerada pela pandemia de covid-19. "A economia está se recuperando em forma de V", repetiu o assessor do governo americano, em entrevista à Fox Business.



"A contração econômica da pandemia foi dura, ainda não está completa, ainda há muita dificuldade, mas, por causa dos pacotes de estímulos, temos tido uma recuperação fantástica", enfatizou Kudlow, que voltou a comemorar os dados de agosto do mercado de trabalho dos EUA.



Divulgado na sexta-feira, 4, o payroll mostrou criação de 1,371 milhão de vagas de emprego, acima do esperado. A taxa de desemprego, por sua vez, caiu de 10,2% em julho para 8,4% em agosto.



Ao ser questionado sobre a visão do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, de que a retomada econômica não será tão rápida, Kudlow respondeu que está mais otimista. "Powell tem suas próprias visões. Ele fez um ótimo trabalho levando a taxa de juros a zero, canalizando dinheiro para a economia, fornecendo empréstimos a setores chave, mas nós estamos, provavelmente, um pouco mais otimistas", disse.



O conselheiro também afirmou que um novo pacote fiscal, se direcionado a setores estratégicos, poderia fazer com a recuperação econômica fosse "ainda mais forte".