Mark Carney: riscos climáticos são substanciais para sistema financeiro

O enviado especial das Nações Unidas para Ação Climática e Finanças, Mark Carney, afirmou nesta terça-feira, 8, durante evento virtual organizado pelo Banco Central, que os riscos climáticos são substanciais para o planeta, mas também estão no centro do risco financeiro para o sistema.



Carney lembrou que, ao longo de 25 anos, o número de ventos climáticos extremos aumentou "três vezes mais". Ele defendeu ainda a estabilização da temperatura global. "O grande desafio é a transição de um mundo que está usando economia baseada em combustão para um que não emita", exemplificou.



Carney participa nesta terça, virtualmente, de evento do BC ligado à sustentabilidade. Em meio à forte pressão internacional por mais ações do Brasil na área ambiental, a autarquia lançou nesta terça o pilar de "Sustentabilidade" em sua agenda estratégica, a Agenda BC#, com iniciativas ligadas à responsabilidade socioambiental, aos riscos climáticos e à cultura de sustentabilidade. O BC também assina hoje um memorando de entendimento com a Climate Bonds Initiative (CBI).