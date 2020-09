Petrobras informa redução de 5% nos preços do diesel e da gasolina

A Petrobras informou aos seus clientes redução dos preços dos combustíveis em suas refinarias. O litro da gasolina caiu R$ 0,0884 e o do óleo diesel, R$ 0,0922, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). A Petrobras informou que as quedas dos dois combustíveis foram de 5%. Já o diesel marítimo foi reduzido em 5,2%.



A revisão dos preços passa a vigorar na quarta-feira, 9, e será uniforme nos diferentes pontos de entrega, de acordo com a entidade.