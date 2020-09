Zema na Praça da Bandeira

(foto: Facebook/reprodução)

Com o cancelamento do desfile de 7 de setembro, na Avenida Afonso Pena, por causa da pandemia do novo coronavírus, o governador Romeu Zema (Novo) divulgou em suas redes sociais um vídeo com quase dois minutos, gravado na Praça da Bandeira, Centro-Sul de Belo Horizonte, em homenagem ao Dia da Independência, comemorado nesta segunda-feira. Com a mão no lado esquerdo do peito, usando máscara, Zema aparece em posição de sentido, durante hasteamento da bandeira nacional, ouvindo a execução do Hino Nacional por jovens músicos da banda da Polícia Militar. “A todos os brasileiros que vivenciam esta data diferente de tudo que já passamos. Aos mineiros, um povo que nunca desiste da luta: nosso hino, nossa emocionante homenagem”, afirmou ele na publicação.