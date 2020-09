Defesa da Constituição e democracia

Bolsonaro desfilou num Rolls Royce na Esplanada dos Ministérios, cumprimentou apoiadores sem usar máscara e não fez discurso (foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL)

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro fez pronunciamento por TV e rádio, ontem à noite, para comemorar os 198 anos da independência do Brasil. Ele disse que respeita a Constituição, a democracia e a liberdade e voltou a defender o golpe de 1964. “No momento em que celebramos essa data tão especial, reitero, como presidente da República, meu amor à pátria e meu compromisso com a Constituição e com a preservação da soberania, democracia e liberdade, valores dos quais nosso país jamais abrirá mão”, disse.





Em outro trecho, Bolsonaro afirmou que nos anos 1960, milhões de brasileiros foram às ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada”.





Pela manhã, ele participou da cerimônia Dia da Independência desfilando num Rolls Royce, em Brasília. Por causa da pandemia da COVID, o desfile na Esplanada dos Ministérios foi cancelado pela primeira vez na história. Mesmo assim, o Palácio do Planalto convida centenas de pessoas para participar de uma solenidade restrita.





Sem máscara, o chefe do Executivo saiu do Palácio da Alvorada no Rolls Royce acompanhado por um grupo de crianças. A maioria também não usava a proteção no rosto. Minutos antes, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro saiu a pé pela porta da residência oficial, cumprimentou o público com apertos de mãos e foi recebida aos gritos de "mita". Um auxiliar passou oferecendo álcool em gel em seguida. O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) fez selfies com apoiadores e o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni conversou com um grupo de bolsonaristas.





A solenidade foi iniciada com o hino nacional, seguido do hasteamento da bandeira, o hino da independência e a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Depois, Bolsonaro e ministros também cumprimentaram apoiadores e tiraram selfies, causando aglomeração. Ele não discursou. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), foi vaiado ao sair do carro.





Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), não participou da cerimônia, porque estava no Rio de Janeiro. Ainda estiveram presentes na cerimônia o vice-presidente Hamilton Mourão, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, os ministros Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e o deputado federal Hélio Lopes. À noite.





Além dos apoiadores do governo Bolsoonaro, críticos do presidente também estiveram na Esplanada dos Ministérios, mas em horário diferente dos bolsonaristas. As manifestações dos dois lados foram pacíficas, não houve registro de tumulto.