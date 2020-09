Reservas internacionais da China sobem pelo 5º mês seguido em agosto

As reservas internacionais da China subiram pelo quinto mês consecutivo em agosto em meio ao enfraquecimento do dólar, segundo dados publicados nesta segunda-feira, 7, pelo PBoC, como é conhecido o banco central chinês.



No fim de agosto, as reservas da segunda maior economia do mundo totalizavam US$ 3,165 trilhões, representando acréscimo de US$ 10,2 bilhões em relação a julho.



O resultado, porém, ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de US$ 16 bilhões nas reservas do mês passado. Em julho, o ganho havia sido de US$ 42,06 bilhões.



Ao longo de agosto, o dólar se desvalorizou 1,8% frente ao yuan. Já o índice do dólar recuou 1,4% no último mês, após cair 4% em julho, segundo a provedora de dados Wind.