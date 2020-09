Total abre mão de papel de operadora de blocos na bacia da Foz do Amazonas

A petroleira francesa Total anunciou que notificou seus parceiros Petrobras e BP, em 19 de agosto, sobre a decisão de renunciar à função de operadora de cinco blocos de exploração na bacia da Foz do Amazonas. Os blocos são conhecidos pelos códigos FZA-M-57, FZA-M-86, FZA-M-88, FZA-M-125 e FZA-M-127.



A Total também comunicou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) de sua decisão, dando início a um período de seis meses durante o qual uma nova operadora será nomeada.



Neste ínterim, a Total disse que continuará monitorando todos os processos regulatórios em nome de seus parceiros.



Presente no Brasil há mais de 40 anos, a Total tem mais de 3 mil funcionários no País, segundo comunicado da empresa.