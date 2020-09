Retirada de urgência da tributária evita trancar pauta, diz líder do governo

O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), disse nesta sexta-feira, 4, que a retirada de urgência da reforma tributária evita trancar pauta legislativa. Segundo ele, o trancamento da pauta prejudicaria tramitação intensa de outras matérias importantes.



A mensagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, pedindo o cancelamento da tramitação prioritária do texto foi enviada ao Congresso e publicada em edição extra do Diário Oficial nesta sexta-feira.



Apesar da retirada do pedido de urgência, o senador, em nota, disse que "mantém-se prioridade e atenção à necessidade urgente de reforma tributária."



Eduardo Gomes justificou ainda que, sem a urgência, o relator da reforma da tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), poderá incluir recentes contribuições colhidas de segmentos.