Vendas de veículos novos caem 24,5% em agosto ante agosto de 2019, diz Anfavea

As vendas de veículos novos no País caíram 24,5% em agosto, no comparativo com o mesmo mês de 2019, mas continuam em recuperação na margem. No mês passado, os emplacamentos de carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus chegaram a 183,4 mil unidades, um número 5,1% maior do que o total comercializado em julho. O balanço foi divulgado nesta sexta-feira, 4, pela Anfavea, a entidade que representa as montadoras instaladas no Brasil.



De janeiro a agosto, os brasileiros compraram 1,17 milhão de veículos novos, o que representa uma queda de 45% em relação aos oito primeiros meses de 2019.



No segmento de carros de passeio e utilitários leves, como picapes e vans, as vendas caíram 24,9% na comparação com agosto de 2019, mas subiram 6,4% em relação a julho, chegando a 173,8 mil unidades no mês passado.



As vendas de caminhões somaram 8,1 mil unidades, com quedas de 14,4% no comparativo anual e de 15,3% em relação a julho. Já os emplacamentos de ônibus, de 1,5 mil unidades no mês passado, caíram 26,3% no comparativo anual e 1,7% sobre julho.