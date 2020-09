Trump: bolsas caíram por realização e porque 'alguém que disse algo estúpido'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 4, que o mercado acionário do país continua em trajetória positiva, apesar da forte queda registrada. Durante discurso a partidários em Latrobe, Pensilvânia, um dos Estados cruciais para a disputa eleitoral, Trump disse que o recuo desta quinta foi fruto da realização de lucros e comentou que também "alguém disse algo estúpido".



A declaração foi vista como uma referência ao diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci. Mais cedo, Fauci disse que uma vacina para covid-19 pronta já em outubro seria algo "concebível", mas não considerou isso provável, sugerindo que meses posteriores seriam mais factíveis. Trump tem insistido que é possível conseguir uma vacina com segurança o mais rápido possível.



Durante seu discurso, Trump reivindicou seu legado no primeiro mandato, afirmando que a economia americana tinha grande momento, até o choque da pandemia. Agora, ele diz que a recuperação do país está em um "super V", muito acentuada.



Ele disse que mostra postura firme com a China, o que seu rival, o democrata Joe Biden, não teria. Também atribuiu a "radicais" aceitos pelo Partido Democrata protestos violentos recentes e disse que a oposição iria elevar impostos e destruir a economia e empregos.