Déficit comercial dos EUA salta 18,9% em julho, a US$ 63,56 bilhões

O déficit comercial dos Estados Unidos deu um salto de 18,9% em julho ante junho, a US$ 63,56 bilhões, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 3, pelo Departamento do Comércio americano. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam déficit bem menor, de US$ 58,6 bilhões.



O saldo negativo da balança de junho foi revisado para cima, de US$ 50,7 bilhões para US$ 53,46 bilhões.



As exportações dos EUA subiram 8,1% na comparação mensal de julho, a US$ 168,11 bilhões, mas as importações aumentaram em ritmo ainda mais forte no período, de 10,9%, a US$ 231,67 bilhões.