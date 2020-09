Rocha: texto da reforma tributária deve ser votado na 1ª semana de outubro

O presidente da Comissão Mista da Reforma Tributária, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), disse nesta quarta-feira, 2, que o texto da mudança nos tributos deve ser votado na primeira semana de outubro. Em evento virtual organizado pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), Rocha afirmou que a leitura do relatório deve ser no dia 30 de setembro. "É possível apresentar ao Brasil neste ano um novo sistema tributário", completou.



O relator do projeto na comissão, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), reforçou que este é o momento propício para a aprovação da reforma tributária. "Vejo a transição do sistema tributário já em 2021", completou.



Ele acrescentou que é necessário fazer uma reforma "customizada para o Brasil", e não para atender determinado setor.