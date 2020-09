Vendas de motos crescem 8,29% em agosto ante agosto de 2019, diz Fenabrave

Impulsionadas pelo boom dos serviços de delivery na pandemia, as vendas de motos mostraram no mês passado crescimento de 8,29% frente a agosto de 2019, segundo levantamento apresentado hoje pela Fenabrave, entidade que representa as concessionárias do País.



Em relação a julho, houve alta de 12,71% das vendas de motos, que totalizaram 96 mil unidades em agosto.



No mês passado, a Honda, líder hegemônica deste mercado, respondeu por 78,38% das vendas. Em seguida, a Yamaha teve 14,84%.



O resultado positivo não reverte, porém, o declínio do mercado de motos no ano. De janeiro a agosto, 531,5 mil motocicletas foram vendidas no Brasil, 25,03% a menos do que nos oito primeiros meses do ano passado.