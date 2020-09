Firjan: aprovação da Lei do Gás deve atrair R$ 45 bi de investimento para o Rio

A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) acredita que o novo marco legal do gás, que teve o texto base aprovado nesta terça-feira, 1º, na Câmara dos Deputados, "é fundamental para trazer segurança jurídica e destravar investimentos que promovam a ampliação deste mercado".



De acordo com o estudo 'Rio a Todo Gás' da Firjan, as melhorias regulatórias previstas no projeto de lei vão destravar cerca de R$ 80 bilhões em investimentos em atividades que vão desde o escoamento até o consumo final do gás em plantas industriais. Apenas no Estado do Rio, devem ser, pelo menos, R$ 45 bilhões em novos projetos, segundo a entidade.



Agora, o projeto precisa avançar no Senado Federal e ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "A Firjan avalia como fundamental dar celeridade nessa reta final, de modo que o gás possa contribuir com uma recuperação mais célere da atividade econômica que permeie benefícios para seus vários setores", afirmou a federação em nota.