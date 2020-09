Diretora traz controle da cura de juros de volta às possibilidades do Fed

A diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lael Brainard trouxe o chamado controle da curva de juros de volta ao conjunto de ferramentas que podem vir a ser adotadas pela autoridade monetária dos Estados Unidos. Nesta semana, o vice-presidente do Fed, Richard Clarida, chamou o mecanismo de "algo complicado" e com "efeitos modestos", enfraquecendo no mercado as apostas de uma futura adoção.



Por outro lado, sem citar Clarida, Brainard apresentou um ponto em comum com o vice-presidente do BC americano. "Juros negativos não são algo atrativo para o contexto dos EUA", afirmou nesta terça-feira, 1º de setembro, em webinar promovido pelo Brookings Institution. Clarida também descartou a ferramenta nesta semana.



A diretora defendeu que a autoridade monetária dos EUA segue com possibilidades para estimular a economia local. "Fed tem conjunto robusto de ferramentas e está comprometido a usar todas elas", declarou, no evento virtual.