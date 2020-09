Exportação foi favorecida no trimestre pelos preços das commodities, diz IBGE

A alta no dólar e cotação de commodities ajudaram o setor externo a contribuir positivamente para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no segundo trimestre de 2020, afirmou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



"No segundo trimestre de 2020 contra o segundo trimestre de 2019, a gente teve um desvalorização cambial de 37,5%, o que é bastante significativo", ressaltou Rebeca Palis. "E teve ainda o preço das commodities e o bom desempenho da agropecuária", completou.



A agropecuária cresceu 1,2% no período, alavancada pelos bons desempenhos nas safras de soja, arroz e café.



As exportações aumentaram 0,5% no segundo trimestre de 2020 ante o segundo trimestre de 2019, impulsionadas especialmente pela agropecuária, petróleo e derivados, e produtos alimentícios. Por outro lado, houve redução na exportação de serviços.



Já as importações diminuíram 14,9% no segundo trimestre deste ano ante o segundo trimestre do ano passado, com perdas em serviços, veículos automotores, máquinas e materiais elétricos, produtos de metal e derivados de petróleo. Rebeca lembrou que, além da valorização do dólar ante o real, a atividade econômica doméstica em retração também explica a redução nas importações.