IIF: dívida limita espaço para impulsionar expansão de emergentes, como o Brasil

Líder do governo reafirma compromisso de manter o teto de gastos

Líder do governo reafirma compromisso de manter o teto de gastos

Queda do PIB no 2º tri será a mais severa e já há sinais de recuperação, diz SPE

Queda do PIB no 2º tri será a mais severa e já há sinais de recuperação, diz SPE

Bolsonaro diz que encaminhará reforma administrativa ao Congresso no dia 3

Bolsonaro diz que encaminhará reforma administrativa ao Congresso no dia 3