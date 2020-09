Governo da Alemanha reduz previsão de queda do PIB de 2020, de 6,3% a 5,8%

O governo da Alemanha reduziu nesta terça-feira, 1, sua estimativa para a queda do Produto Interno Bruto (PIB) do país neste ano, de 6,3% para 5,8%, segundo agências de notícias internacionais. Por outro lado, Berlim cortou sua projeção de crescimento da economia alemã em 2021, de 5,2% para 4,4%. De acordo com o ministro da Economia, Peter Altmaier, é possível dizer que, "por enquanto", a Alemanha está vivendo uma recuperação em forma de "V" e o PIB alemão deverá voltar a níveis anteriores à pandemia de coronavírus em 2022.