Nota de R$ 200 será lançada no dia 2 de setembro, diz BC

O Banco Central informou nesta segunda-feira, 31, que a nova nota de R$ 200, que terá a imagem do lobo-guará, será lançada às 13h30 da próxima quarta-feira, dia 2. Na cerimônia de lançamento, a ser transmitida pela internet, será divulgada a imagem da cédula.



Serão impressas neste ano 450 milhões de unidades da nota de R$ 200, o que representará um montante de R$ 90 bilhões.



O presidente do BC, Roberto Campos Neto, e a diretora de Administração, Carolina de Assis Barros, falarão no evento. Logo depois, Carolina concederá entrevista coletiva à imprensa.



Escolhido para estampar as novas cédulas de R$ 200, o lobo-guará ficou em terceiro lugar em pesquisa realizada pelo BC em 2001 para definir os animais com ameaça de extinção que poderiam fazer parte de cédulas.



A tartaruga marinha ficou em primeiro lugar e passou a estampar a nota de R$ 2, lançada em 2001. Já o mico leão dourado ficou em segundo lugar na votação e foi impresso na cédula de R$ 20 em 2002.



A impressão ficará a cargo da Casa da Moeda.



Por questão de segurança, o BC ainda não divulgou imagem nem características da nova cédula. De acordo com o BC, a impressão das notas de R$ 200 busca atender uma maior demanda por papel moeda, surgida entre a população durante a pandemia do novo coronavírus.