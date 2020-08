Fitch reafirma rating do Estado do Rio em BB-, com perspectiva negativa

A Fitch reafirmou o rating de longo prazo em moeda estrangeira do Estado do Rio de Janeiro em BB-, com perspectiva negativa. Além disso, ela reafirmou o rating de longo prazo nacional do Estado em AA(bra), mas neste caso alterou a perspectiva de negativa para estável.



A agência diz que o Estado não conseguiu cumprir totalmente o serviço de sua dívida desde meados de 2016, em um quadro de crescentemente profundos desequilíbrios financeiros.



Para a Fitch, a eficácia do governo e a qualidade institucional e regulatória não foram suficientes para evitar que o Estado do Rio recorra a apoio financeiro externo para buscar seu equilíbrio fiscal.



A Fitch afirma em seu comunicado que não calcula a sustentabilidade da dívida do Rio, já que o Estado não é capaz de cumprir com suas obrigações financeiras.